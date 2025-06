EUA reiniciarão negociações comerciais com o Canadá imediatamente, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos reiniciarão as negociações comerciais com o Canadá imediatamente após o vizinho ao norte ter eliminado seu imposto sobre serviços digitais voltado para as empresas de tecnologia norte-americanas, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, nesta segunda-feira.

"Com certeza", disse Hassett à Fox News quando perguntado sobre o reinício das negociações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos canadenses que retirassem o imposto na reunião do G7 no Canadá, disse ele. "É algo que eles estudaram, agora concordaram e, com certeza, isso significa que podemos voltar às negociações."