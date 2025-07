Gecex zera tarifas de importação de produtos da indústria têxtil e de plásticos

O comitê ainda aprovou duas internalizações de acordos com países no âmbito do Mercosul. Um trata das regras de origem para o comércio de veículos com o Chile, e o outro é sobre a possibilidade de inclusão de mais 50 produtos (NCMs) na Lista de Exceções à Tarifa Comum do Mercosul (Letec).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)