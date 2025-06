Haddad diz que governo continuará buscando justiça social e não vai se intimidar por pressões

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o governo continuará buscando implementar ações que promovam justiça social, ao citar iniciativas tributárias, argumentando que o Executivo não vai se intimidar por pressões contrárias.

Em evento de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, Haddad fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o governo trabalha para fechar brechas na legislação que fazem com que os mais ricos não paguem impostos.

O Congresso Nacional impôs uma derrota ao governo neste mês ao derrubar uma medida que aumentava alíquotas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Além disso, outras ações tributárias presentes em uma medida provisória também têm sofrido resistências políticas e de setores da economia.