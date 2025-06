Ibovespa avança e assegura 4º ganho mensal seguido; Azzas é destaque no dia

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou nesta segunda-feira e assegurou o quarto mês seguido com sinal positivo, em pregão marcado pela queda nos rendimentos dos Treasuries e nas taxas dos DI, bem como forte ganho de Azzas 2154, após mudanças no conselho e sinal de alinhamento entre os acionistas de referência da empresa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 1,51%, a 138.932,04 pontos, de acordo com dados preliminares, alcançando 139.102,75 pontos na máxima e 136.429,87 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava R$17,2 bilhões antes dos ajustes finais.