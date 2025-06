Ibovespa firma alta com endosso de NY e Azzas 2154 em destaque

Em Nova York, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram máximas históricas na abertura, em meio ao otimismo de agentes financeiros com acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com seus principais parceiros.

Análise gráfica semanal do BB Investimentos ponderou, contudo, que o Ibovespa encerra junho e inicia o novo semestre com sinais de indefinição, conforme relatório enviado a clientes nesta segunda-feira.

"Com base na análise das figuras gráficas e do comportamento das médias, é possível afirmar que o índice se mantém em uma tendência secundária de baixa (curtíssimo prazo), dentro de uma tendência primária de alta (médio e longo prazos)", pontuou.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 1,19%, enquanto BRADESCO PN subia 1,21% e SANTANDER BRASIL ON avançava 0,79%. BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,41%, tendo como pano de fundo relatório do Citi reiterando recomendação neutra para as ações, com preço-alvo caindo de R$27 para R$23.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,13%, em meio a um declínio modesto dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 0,16%, a US$67,66. PETROBRAS ON subia 0,3%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,47%, enquanto PETRORECONCAVO ON subia 0,21% e PRIO ON ganhava 0,53%.