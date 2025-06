Índice europeu tem queda mensal com os mercados atentos à evolução do comércio

As ações globais sofreram perdas este mês já que as crescentes tensões geopolíticas no Oriente Médio fizeram com que os investidores se afastassem de ativos de risco, como as ações.

Apesar das perdas de junho, o índice de referência registrou o segundo aumento trimestral consecutivo, recuperando-se acentuadamente de suas mínimas de abril, quando as tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitaram os mercados financeiros.

Nesta segunda-feira, os pesos pesados do setor de saúde foram os que mais pesaram, enquanto as mineradoras também ficaram para trás, com uma queda de 1,1%.

A alemã Bayer caiu 5,3% depois que a Suprema Corte dos EUA pediu ao governo Trump sua opinião sobre a proposta do grupo farmacêutico de limitar drasticamente as ações judiciais que alegam que seu herbicida Roundup causa câncer e potencialmente evitar bilhões de dólares em indenizações.

Nas últimas notícias sobre o comércio global, o Canadá revogou seu imposto sobre serviços digitais direcionado às empresas de tecnologia dos EUA poucas horas antes de entrar em vigor, enquanto o governo britânico disse que o acordo comercial que reduziu as tarifas dos EUA sobre carros e peças de aeronaves do Reino Unido entrou em vigor.

O foco está se voltando para o prazo de 9 de julho para que os países cheguem a acordos com os Estados Unidos.