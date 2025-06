Índices da China sobem com contração menor do setor industrial

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China recuperaram perdas anteriores e fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto as ações de Hong Kong recuaram após sua melhor semana em meses, uma vez que os dados do setor industrial chinês mostraram alguma resistência em face de uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos.

O índice CSI300 subiu 0,37%, ficando próximo a uma máxima de três meses. O índice SSEC, em Xangai, avançou 0,59%.

O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, caiu 0,87%, depois de ganhar mais de 3% na semana passada. O índice avançou mais de 20% no primeiro semestre do ano, o que o coloca entre os índices com melhor desempenho no mundo todo.