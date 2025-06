Legislação tributária de Trump deve afetar ainda mais atratividade dos Treasuries no exterior

O Japão é o maior detentor externo de títulos de Treasuries, com US$1,13 trilhão, seguido pelo Reino Unido, com US$807,7 bilhões, e pela China, com US$757,2 bilhões, segundo dados do TIC.

Os rendimentos dos Treasuries subiram após as notícias sobre as tarifas, com o rendimento da nota de 10 anos chegando a 4,629% em 22 de maio, antes de se estabilizar em cerca de 4,277%.

A aprovação do projeto de lei de Trump daria aos investidores outro motivo para se preocuparem com a situação das finanças dos EUA. A expectativa é de que os senadores a aprovem nesta segunda-feira.

Senadores republicanos estão decididos a usar um método de cálculo alternativo para o custo do projeto de lei que não leva em conta a extensão dos cortes de impostos de 2017 e parece economizar US$500 bilhões, de acordo com uma análise do Bipartisan Policy Center.

As perspectivas de déficits ainda maiores nos EUA podem obrigar os investidores europeus a se desfazerem dos títulos e trazerem seu dinheiro para casa, disse Gustavo Medeiros, chefe global de pesquisa da gestora de investimentos em mercados emergentes Ashmore Group, com sede em Londres.

No entanto, é improvável que haja uma venda generalizada, apesar das preocupações fiscais com o projeto de lei de gastos de Trump, disse o analista Masahiko Loo.