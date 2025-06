Minério de ferro registra ganho mensal em Dalian com demanda firme de curto prazo

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,21%, a 715,5 iuanes (US$99,88) a tonelada. O contrato ganhou 2,06% em junho.

O minério de ferro de referência para julho na Bolsa de Cingapura perdeu 0,16%, para US$94,4 a tonelada, caindo 1,3% este mês.

A produção de ferro gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, permaneceu firme em cerca de 2,42 milhões de toneladas em 27 de junho, segundo dados da consultoria Mysteel.

Enquanto isso, a taxa média de utilização da capacidade de altos-fornos aumentou 0,04 ponto percentual, atingindo 90,83% no período de 20 a 26 de junho, informou a Mysteel.

Os dados do PMI não manufatureiro, que incluem serviços e construção, mostraram crescimento de 50,3 para 50,5.

Entretanto, a atividade industrial na China encolheu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo mais lento.