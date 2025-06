Moraes será relator de ação do PSOL que contesta derrubada de decreto do IOF pelo Congresso, decide Barroso

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o relator da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL que questiona a derrubada pelo Congresso de decreto editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para elevar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), decidiu nesta segunda-feira o presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

Segundo o texto da decisão, a escolha por Moraes se deu pelo fato de o ministro já ser relator de outros processos que tramitam na corte tratando de decretos editados pelo presidente da República.

(Reportagem de Ricardo Brito)