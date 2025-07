Musk promete punir parlamentares que apoiarem projeto de gastos de Trump

Nesta segunda-feira, ele intensificou suas críticas, dizendo que os parlamentares que fizeram campanha para cortar gastos, mas apoiaram o projeto de lei, "deveriam abaixar a cabeça de vergonha!"

"E eles perderão as primárias no ano que vem, mesmo que seja a última coisa que eu faça na Terra", disse Musk.

Presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, Musk pediu novamente por um novo partido político, dizendo que os gastos massivos do projeto de lei indicavam "que vivemos em um país de partido único -- o PARTIDO DO PORKY PIG!!"

"É hora de um novo partido político que realmente se importe com as pessoas", escreveu ele.

Porky Pig é um personagem do desenho animado Looney Tunes, que no Brasil recebeu o nome de "Gaguinho", por ser famoso por sua gaguejada.

As críticas de Musk ao projeto de lei causaram uma ruptura em seu relacionamento com Trump, marcando uma mudança drástica depois que o bilionário da tecnologia gastou quase US$300 milhões na campanha de reeleição do republicano e liderou o controverso Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do governo, uma iniciativa federal de corte de custos.