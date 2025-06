Petróleo fecha em queda com menos riscos no Oriente Médio, mas sobe pelo segundo mês

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, com os investidores avaliando a redução dos riscos no Oriente Médio e um possível aumento da produção da Opep+ em agosto.

Os preços de referência do petróleo Brent e dos Estados Unidos registraram suas maiores quedas semanais desde março de 2023 na semana passada, mas subiram pelo segundo mês consecutivo, ganhando cerca de 6% e 7%, respectivamente.