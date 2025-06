Regras de tecnologia não foram incluídas em negociações comerciais com os EUA, diz Comissão Europeia

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia rebateu nesta segunda-feira as críticas dos Estados Unidos sobre suas regras para o setor de tecnologia, que muitos temiam que pudessem ser incluídas nas negociações comerciais em andamento com Washington e, posteriormente, atenuadas.

Adotada recentemente, a Lei de Mercados Digitais (DMA) busca controlar o poder de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ByteDance e Booking.com.

A Lei de Serviços Digitais (DSA) exige que as grandes plataformas façam mais para combater o conteúdo ilegal e nocivo online. Ambas as legislações têm sido criticadas pelo governo dos EUA, que diz que elas visam injustamente as empresas de tecnologia norte-americanas.