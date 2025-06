Senadores republicanos tentam aprovar legislação tributária de Trump ao ignorar receios com os custos

O independente Escritório Orçamentário do Congresso divulgou sua avaliação no domingo sobre o impacto do projeto de lei na dívida de US$36,2 trilhões, calculando que acrescentaria cerca de US$800 bilhões a mais do que a versão aprovada no mês passado pela Câmara dos Deputados.

Muitos republicanos contestam essa afirmação, alegando que a extensão de políticas existentes não aumentarão a dívida.

Os democratas, por sua vez, esperam que os números mais recentes e surpreendentes possam despertar ansiedade suficiente entre conservadores com mentalidade fiscal para levá-los a se opor ao seu partido, que controla as duas Câmaras do Congresso.

"Os republicanos estão fazendo algo que o Senado nunca fez antes, empregando matemática falsa e artifícios contábeis para esconder o verdadeiro custo do projeto de lei", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, no domingo.

O Senado aprovou por pouco o projeto de lei em uma votação processual no sábado para abrir o debate sobre a legislação de 940 páginas.

Uma ilustração da divisão republicana ocorreu no domingo, quando o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse que não tentará a reeleição, depois que Trump ameaçou apoiar um adversário nas eleições de meio de mandato do ano que vem por conta de seu voto contra o projeto de lei.