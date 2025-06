S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes com expectativas sobre comércio

Por Sruthi Shankar e Nikhil Sharma

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos patamares recordes nesta segunda-feira, com o otimismo em relação aos acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com seus principais parceiros alimentando o impulso de alta que mantém os índices a caminho de ganhos neste trimestre.

O Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones ganhavam 17,5%, 10,2% e 4,6% até o momento no trimestre, atingindo e depois recuando de níveis recordes desde o final do ano passado, em parte devido às notícias sobre as rápidas mudanças de política do presidente Donald Trump.