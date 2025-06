STOXX 600 tem leve baixa com investidores de olho em negociações comerciais dos EUA

O otimismo do mercado em relação a possíveis acordos comerciais com os EUA recebeu um impulso na semana passada, devido à diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China, com as negociações comerciais entre o Canadá e Washington novamente em pauta.

No domingo, Toronto disse que havia cancelado seu imposto sobre serviços digitais para reiniciar as negociações paralisadas com os EUA, aumentando o otimismo dos investidores em relação aos acordos comerciais.

Além disso, o governo britânico informou nesta segunda-feira que o acordo comercial que reduziu as tarifas dos EUA sobre carros e peças de aeronaves do Reino Unido entrou em vigor.

Entretanto, a questão das tarifas sobre o aço e o alumínio continua sem solução.

"Os mercados parecem ter uma visão bastante relaxada sobre as tarifas no momento. Não acredito que haja qualquer notícia que mude o jogo sobre as tarifas com relação à União Europeia em breve, mas isso pode ser uma fonte de volatilidade no curto prazo", disse Iain Barnes, diretor de investimentos da Netwealth.