Vibra busca avançar no segmento de óleos básicos e vai importar mais

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra, líder no Brasil na distribuição de combustíveis e lubrificantes, anunciou nesta segunda-feira estratégia de avançar no segmento de óleos básicos, matéria-prima de seus produtos para motores automotivos, mas também utilizada em uma série de outros setores da economia.

Agora com a marca Vibra Base Oil, essa divisão da companhia deve elevar as importações de óleos básicos para atender outras indústrias, além do segmento de lubrificantes, em meio a uma demanda crescente no Brasil e na América do Sul.

Entre os segmentos da economia que demandam óleos básicos para outras aplicações estão a indústria frigorífica, refrigeração e empresas do setor elétrico. O produto é usado na produção de graxas, óleos isolantes para transformadores e mesmo nas empresas farmacêuticas e de cosméticos.