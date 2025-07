AGU ingressa com ação no STF contra derrubada de aumento do IOF pelo Congresso

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e que foi derrubado pelo Congresso Nacional, anunciou nesta terça-feira o advogado-geral da União, Jorge Messias.

"Nós estaremos neste momento apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto", disse Messias em declaração a jornalistas após uma análise jurídica feita pela AGU.