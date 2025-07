AstraZeneca considera mudar listagem do Reino Unido para os EUA, segundo Times

O presidente-executivo Pascal Soriot expressou privadamente sua preferência por mudar a listagem da AstraZeneca em várias ocasiões e também discutiu a mudança do domicílio da empresa, de acordo com o Times.

A AstraZeneca, que tem um valor de mercado de cerca de 156 bilhões de libras, não quis comentar.

Há anos a empresa vem criticando o clima de investimento empresarial do Reino Unido. Em janeiro, a farmacêutica desistiu dos planos de investir 450 milhões de libras em sua fábrica de vacinas no norte da Inglaterra, citando um corte no apoio do governo.

Enquanto isso, a empresa vem fortalecendo seus laços com os EUA no último ano, tanto em termos de investimento em fabricação quanto de contatos com investidores e parlamentares.

Seus planos para os EUA incluem um investimento de US$3,5 bilhões em fabricação doméstica até o final de 2026. No início deste ano, a empresa também voltou a participar do principal grupo de lobby de medicamentos dos EUA, cerca de dois anos depois de tê-lo deixado.

Os EUA também são o maior mercado da AstraZeneca, respondendo por cerca de 42% de sua receita no primeiro trimestre deste ano.