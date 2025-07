Atividade industrial da China volta a crescer em junho, mostra PMI do Caixin

"De modo geral, a oferta e a demanda do setor industrial se recuperaram em junho", disse Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group.

"Entretanto, devemos reconhecer que o ambiente externo continua severo e complexo, com incertezas crescentes. A questão da demanda efetiva insuficiente no país ainda não foi fundamentalmente resolvida."

O total de novos pedidos aumentou em junho, depois de ter caído em maio, com os chefes de fábrica citando uma melhora nas condições comerciais e atividades promocionais para impulsionar as vendas, segundo a pesquisa do Caixin.

Isso fez com que a produção das fábricas atingisse o patamar mais alto desde novembro de 2024.

Devido aos fluxos mais altos de novos trabalhos e uma redução na capacidade da força de trabalho, o acúmulo de pedidos em atraso foi registrado pela primeira vez em três meses.

O nível de emprego no setor industrial chinês como um todo contraiu em junho, de acordo com os entrevistados. Alguns exportadores menores tiveram que vender com prejuízo ou cortar salários e empregos para se manterem à tona.