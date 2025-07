Conselho Monetário amplia uso de recursos do FAT para financiamentos com juros baixos

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional aprovou uma ampliação do limite de uso do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para operações de financiamento com custo financeiro atrelado à Taxa Referencial (TR), informou nesta terça-feira o Ministério da Fazenda.

Em reunião extraordinária na segunda-feira, o CMN decidiu que o teto será ampliado de 1,5% para 2,5% do saldo do FAT, o que deve disponibilizar R$4,43 bilhões adicionais, "permitindo alavancar o apoio ao setor industrial e ampliar o acesso a crédito com melhores condições financeiras”, segundo a pasta.

De acordo com a Fazenda, a ampliação foi feita a pedido do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para atender a uma demanda reprimida por financiamentos.