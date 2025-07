Encomendas à indústria da zona do euro se estabilizam pela primeira vez em três anos, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro mostrou mais sinais de recuperação em junho uma vez que os novos pedidos pararam de cair pela primeira vez em mais de três anos, sugerindo uma tentativa de estabilização no setor, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) de indústria do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu de 49,4 em maio para 49,5 em junho, seu nível mais alto desde agosto de 2022, mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 29º mês consecutivo.

"Há sinais de alguma estabilização no setor industrial. As empresas agora expandiram ligeiramente a produção pelo quarto mês consecutivo, a entrada de pedidos parou de cair e os prazos de entrega um pouco mais longos também indicam que a demanda está aumentando um pouco", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.