Eventual ida ao STF por decreto do IOF é questão mais jurídica do que econômica ou política, diz Durigan

SÃO PAULO (Reuters) - Uma eventual decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada pelo Congresso do decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é mais jurídica do que econômica ou política, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Em evento no Citi, em São Paulo, Durigan disse que é normal da democracia o presidente defender suas prerrogativas constitucionais e afirmou que não faltará da parte dele, e da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disposição para dialogar com o Congresso Nacional.

(Por Fernando Cardoso, reportagem adicional de Eduardo Simões)