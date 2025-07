Gastos com construção nos EUA têm nova queda em maio

Os gastos com projetos de construção privada recuaram 0,5%. O investimento em construção residencial também caiu 0,5%, com os gastos em novos projetos de moradias unifamiliares caindo 1,8%.

As taxas hipotecárias permaneceram elevadas, já que as tarifas sobre produtos importados aumentaram a incerteza econômica, levando o Federal Reserve a interromper seu ciclo de corte da taxa de juros. O estoque de novas moradias está em níveis vistos pela última vez no final de 2007.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares permaneceram inalterados em maio. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, caiu 0,4%.

Os gastos com projetos de construção pública aumentaram 0,1%. Os gastos com construção dos governos estaduais e municipais não sofreram alterações, enquanto os gastos com projetos do governo federal aumentaram 1,0%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)