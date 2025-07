Gol tem prejuízo de R$1,42 bi em maio, mês anterior à saída da recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol registrou um prejuízo líquido de R$1,42 bilhão em maio, conforme relatório enviado ao juízo de sua recuperação judicial nos Estados Unidos e divulgado nesta terça-feira ao mercado.

A empresa saiu do chamado "Chapter 11" em junho, com o presidente, Celso Ferrer, afirmando que a empresa mira expansão de frota e novos voos e rotas no Brasil e em outros países.

Em maio, a Gol apurou um Ebitda negativo de R$650 milhões, com margem Ebitda em -42%, de acordo com o fato relevante desta terça-feira.