Ibovespa fecha acima de 139 mil pontos com apoio de Embraer

No exterior, Wall Street fechou sem uma direção única, com o Nasdaq cedendo 0,82% e o S&P 500 perdendo 0,11%, enquanto o Dow Jones subiu 0,91%, em sessão volátil marcada por uma liquidez sazonalmente baixa.

DESTAQUES

- EMBRAER ON avançou 4,42%, renovando máximas históricas e chegando a R$81,35 no melhor momento, maior patamar intradia já registrado, após a Scandinavian Airlines (SAS) assinar um acordo com a companhia brasileira para comprar 45 jatos E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$4 bilhões.

- VALE ON fechou negociada em alta de 1,35%, oferecendo também um suporte relevante, em sessão na qual trabalhou descolada dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian terminou as negociações do dia com queda de 1,32%.

- PETROBRAS PN subiu 0,35%, endossada pelo movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com acréscimo de 0,6%. A estatal anunciou nesta terça-feira um aumento de 2,9% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras. Dados da ANP mostraram que a Petrobras produziu 2,21 milhões de bpd em maio, alta de 7,31% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com variação positiva de 0,45%, enquanto BRADESCO PN avançou 0,62% e SANTANDER BRASIL UNIT encerrou com acréscimo de 2,02%. Na contramão, BANCO DO BRASIL ON caiu 0,81%, em pregão marcado por anúncio do Plano Safra 2025/26 para a agricultura empresarial, com oferta de R$516,2 bilhões. O BB operacionaliza a maior parte dos recursos do Plano Safra.