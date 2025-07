Ibovespa sobe com Embraer em destaque e IOF ainda no radar

- AZZAS 2154 caía 4,23%, em sessão de ajustes após três altas seguidas, período em que acumulou valorização de 11,6%. A dona de marcas como Arezzo e Farm detalhou na véspera reestruturação no seu conselho de administração, com analistas também enxergando sinais de novo alinhamento entre os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy.

- VALE ON era negociada em alta de 0,34%, descolada do declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian terminou as negociações do dia com queda de 1,32%.

- PETROBRAS PN recuava 0,19%, em dia de alta modesta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent subia 0,34%. A estatal anunciou nesta terça-feira um aumento de 2,9% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,15%, enquanto BRADESCO PN subia 0,86%, BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 1,54% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,17%.

(Por Paula Arend Laier)