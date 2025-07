Índices acionários da China sobem com ganhos de ações do setor financeiro e de saúde

As ações do setor financeiro avançaram e lideraram os ganhos, depois de caírem por três sessões consecutivas. O setor tem superado o desempenho do índice CSI300 e subiu 7% até o momento neste ano.

Os papéis do setor, que inclui seguradoras e bancos estatais, continuam sendo os preferidos dos investidores, pois oferecem valor defensivo no curto prazo e podem se beneficiar da valorização do iuan no médio prazo, disseram analistas da Huatai Securities em nota.

As ações do setor de saúde subiram 1,2% depois que Pequim divulgou medidas para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor de medicamentos inovadores do país.

As ações chinesas se mantiveram praticamente estáveis no primeiro semestre do ano, com os investidores chineses investindo em ações de Hong Kong, atraídos por avaliações mais baixas e pela posição estratégica da cidade na crescente rivalidade da China com os Estados Unidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,24%, a 39.986,33 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.