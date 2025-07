Inflação da zona do euro atinge meta do BCE em junho

(Reuters) - A inflação da zona do euro subiu no mês passado para a meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando que a era dos preços descontrolados chegou ao fim e mudando o foco das autoridades para a volatilidade econômica induzida pela guerra comercial.

A inflação nos 20 países que compartilham o euro subiu para 2,0% em junho, de 1,9% no mês anterior, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que a energia e os produtos industriais continuaram a pressionar os preços para baixo, compensando a rápida inflação de serviços.

A inflação subjacente, uma medida observada de perto que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, manteve-se em 2,3%, em linha com as expectativas.