Membros do BCE alertam sobre impacto de valorização do euro em economia fraca

No entanto, uma moeda forte é uma situação mista para o banco central, pois torna as exportações mais caras e as importações mais baratas, reduzindo o crescimento e a inflação.

"Se houver uma tarifa de 10% mais uma valorização de 10% da taxa de câmbio, isso é grande o suficiente para afetar a dinâmica das exportações", disse o presidente do banco central da Letônia, Martins Kazaks, à Reuters no Fórum Anual do BCE sobre Bancos Centrais, em Sintra, Portugal.

As autoridades da UE se conformaram com uma tarifa de 10% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos como seu cenário básico, à medida que continuam as difíceis negociações com o governo de Trump antes do prazo final de 9 de julho.

O euro estava sendo negociado a US$1,18 nesta terça-feira, com alta de 14% desde o início do ano, mas ainda aproximadamente no meio da faixa em que esteve na última década ou mais.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que o banco central poderia ignorar o aumento do euro em relação ao dólar até US$1,20, mas não mais do que isso.

"Além disso, será muito mais complicado", disse de Guindos à Bloomberg TV.