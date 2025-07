Novo membro da diretoria do BC do Japão alerta contra pressa em aumentar juros

"Os automóveis são o principal pilar das exportações do Japão para os EUA. Dessa forma, não podemos ter nenhuma ideia predefinida sobre o impacto (das tarifas dos EUA) até que um acordo seja fechado", disse ele em uma coletiva de imprensa após ser oficialmente nomeado pelo governo para fazer parte da diretoria de nove membros.

Masu, ex-diretor financeiro da Mitsubishi Corp, também disse que concorda com a opinião do Banco do Japão de que a inflação subjacente, ou os movimentos de preços impulsionados pela força da demanda doméstica, permanece aquém de sua meta de 2%.

"É verdade que as taxas de juros reais são negativas. Mas, dados os recentes acontecimentos econômicos, o Banco do Japão não deveria ter pressa em aumentar os juros", disse ele, enfatizando a necessidade de agir com cautela ao reverter o estímulo maciço do banco.

Masu ingressa no banco central japonês no momento em que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas abrangentes em todo o mundo, inclusive no Japão, complica o plano do banco central de continuar aumentando a taxa de juros a partir de níveis ainda baixos.

Ele substituiu o ex-executivo da Hitachi Toyoaki Nakamura, que era visto como um dos membros mais "dovish" da diretoria do banco central.

Masu disse que está "provavelmente bem no meio", sem uma forte tendência, quando perguntado se ele se classificaria como "hawkish" ou "dovish" em relação à política monetária.