Petróleo sobe com sinais de forte demanda; investidores aguardam decisão da Opep+

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, com os investidores avaliando os indicadores positivos da demanda, ao mesmo tempo em que foram cautelosos antes de uma reunião da Opep+ para decidir a política de produção do grupo em agosto.

O petróleo Brent subiu 0,6%, a US$67,11 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiu cerca de 0,5%, a US$65,45 por barril.