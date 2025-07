Senado dos EUA aprova projeto de Trump sobre cortes de impostos e gastos e o envia à Câmara

O projeto de lei também restringe a elegibilidade para os programas da rede de segurança alimentar e de saúde, o que, segundo analistas apartidários, reduziria efetivamente a renda dos norte-americanos mais pobres, que teriam de arcar com mais custos.

O CBO estima que a versão mais recente do projeto de lei acrescentaria US$3,3 trilhões ao total da dívida de US$36,2 trilhões do país. Esse aumento da dívida funciona efetivamente como uma transferência de riqueza dos norte-americanos mais jovens para os mais velhos, dizem os analistas apartidários, pois isso desacelerará o crescimento econômico, aumentará os custos dos empréstimos e excluirá outros gastos do governo nas próximas décadas.

O projeto de lei também aumenta o limite de empréstimos do país em US$5 trilhões, adiando a perspectiva de um calote da dívida neste verão (no hemisfério norte), o que abalaria os mercados globais.

Os republicanos rejeitaram a estimativa de custo gerada pela metodologia de longa data do CBO. No entanto, os investidores em títulos estrangeiros veem incentivos para diversificar os títulos do Tesouro dos EUA à medida que os déficits se aprofundam.

Os republicanos afirmam que o projeto de lei ajudará as famílias e as pequenas empresas e colocará programas de benefícios, como o Medicaid, em um caminho mais sustentável, e concordaram amplamente com seus principais contornos.

No entanto, eles tiveram dificuldades para chegar a um acordo sobre o mecanismo de financiamento do Medicaid e uma redução de impostos para pagamentos de impostos estaduais e locais, que é a principal prioridade para alguns republicanos da Câmara de Estados com altos impostos, como Nova York, Nova Jersey e Califórnia. Outros se preocupam com o fato de que uma repressão a um mecanismo de financiamento para o programa de saúde Medicaid poderia levar a cortes de serviços em áreas rurais.