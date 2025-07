Secretário do Tesouro dos EUA diz acreditar que Fed poderá reduzir taxas de juros até setembro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que acredita que o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros até setembro.

Seus comentários no programa "The Ingraham Angle", da Fox News, foram feitos no momento em que o presidente Donald Trump insiste repetidamente para que o Fed reduza as taxas de juros de sua faixa atual de 4,25% a 4,50%.

"Acho que o critério é que as tarifas não foram inflacionárias. Se eles forem seguir esse critério, acho que poderiam fazê-lo antes disso, mas certamente até setembro", disse Bessent.