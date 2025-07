UE quer alívio inicial para setores-chave em qualquer acordo comercial com EUA, dizem fontes

Em terceiro lugar, a UE quer que o alívio tarifário comece assim que um acordo inicial for alcançado, em vez de esperar semanas ou meses por um acordo final. Vários membros da UE disseram que um acordo sem isso seria inaceitável, segundo as fontes.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, e o chefe de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Bjoern Seibert, vão a Washington no final desta semana na esperança de chegar a um acordo.

Trump suspendeu as tarifas mais altas até 9 de julho para fechar acordos com parceiros comerciais globais. Ele disse que os países sem acordos verão as tarifas básicas de 10% dos EUA sobre os produtos aumentarem para taxas de até 50%. Para a UE, essa taxa é de 20%, embora Trump também tenha ameaçado aplicar uma tarifa de 50% sobre todas as importações da UE.

Uma semana antes do prazo final, a Comissão informou aos 27 Estados membros que todos os resultados ainda eram possíveis, desde um acordo-quadro bem-sucedido até tarifas mais altas dos EUA abrangendo setores adicionais, disseram os diplomatas.

Se sua meta de alívio tarifário inicial não se concretizar, Bruxelas terá que escolher entre aceitar desequilíbrios significativos ou responder com contramedidas.

Outro cenário poderia ser uma extensão do prazo. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na segunda-feira que qualquer prorrogação seria uma decisão de Trump, com acordos a serem concluídos até 1º de setembro.