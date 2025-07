Vagas de emprego em aberto nos EUA têm alta inesperada em maio, contratações caem

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em maio, mas um declínio nas contratações contribuiu para os sinais de que o mercado de trabalho enfraqueceu em meio à incerteza em torno das taxas do governo Trump sobre as importações, com o fim de uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, subiram em 374.000, para 7,769 milhões, no último dia de maio, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 7,30 milhões de vagas. As contratações diminuíram em 112.000, chegando a 5,503 milhões em maio. As demissões caíram em 188.000, para 1,601 milhão.