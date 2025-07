Ações da China ficam estáveis enquanto os investidores avaliam tensões comerciais globais

Mas as ações de tecnologia pesaram sobre os mercados, com o setor de semicondutores e os papéis relacionados à IA perdendo cerca de 2% cada.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,62%, com os operadores retornando de um feriado local.

A cautela prevaleceu em toda a região, já que os investidores aguardam os desdobramentos das negociações comerciais, depois que o presidente dos Estados, Donald Trump, disse que não estava considerando prorrogar o prazo de 9 de julho para que os países negociem acordos comerciais com os Estados Unidos.

Os EUA e a Índia estão se aproximando de um acordo que reduziria as tarifas sobre as importações norte-americanas para o país do sul da Ásia, ao passo que há dúvidas sobre um acordo com o Japão.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,56%, a 39.762 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,62%, a 24.221 pontos.