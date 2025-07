Ações europeias sobem com impulso de papéis de energia renovável e de luxo

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, lideradas por papéis de energia renovável, depois que um projeto de lei orçamentária revisado nos Estados Unidos foi aprovado em uma votação crucial, enquanto o foco estava em quaisquer acordos comerciais antes do prazo final de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, em 9 de julho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 541,21 pontos. As ações francesas estiveram entre as que mais subiram na região.