Airbus vai vender mais jatos A330neo para a Malaysia Airlines, dizem fontes

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A europeia Airbus está perto de conquistar um pedido do Malaysia Aviation Group (MAG) para mais jatos A330neo de longa distância, disseram fontes do setor nesta quarta-feira.

A controladora da companhia aérea Malaysia Airlines pode anunciar o acordo durante uma visita do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, a Paris no final desta semana, disseram as fontes.