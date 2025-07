Aumento nas vendas de dívida de mercados emergentes contraria instabilidade global

"Os volumes de emissão têm sido incríveis."

Stefan Weiler, chefe de mercados de capital de dívida da CEEMEA no JPMorgan, afirmou que as vendas de dívida no grupo de regiões ultrapassaram US$190 bilhões no primeiro semestre do ano, em vias de superar o recorde histórico do ano passado de US$285 bilhões.

O aumento é outro sinal do interesse dos investidores em ativos de mercados emergentes em meio a um período marcado pelo tipo de instabilidade que normalmente faz com que os investidores fujam para portos seguros.

"Os investidores estão com muito dinheiro (...) ansiosos para aplicar no mercado primário", disse Weiler, prevendo que, se os preços do petróleo caírem, as emissões do Oriente Médio e do Norte da África poderão aumentar ainda mais.

O Golfo, liderado pela gigante Arábia Saudita, emitiu pouco mais de 40% da dívida da CEEMEA, segundo os banqueiros, já que as empresas e os países aproveitaram a queda nas taxas de juros e a expectativa de que os rendimentos dos Treasuries permanecerão elevados por algum tempo.

"Definitivamente, o primeiro semestre deste ano foi um recorde de emissões" para o Oriente Médio, disse Khaled Darwish, diretor de Mercados de Capitais de Dívida da CEEMEA no HSBC. Darwish calcula que os emissores do Oriente Médio levantaram títulos e acordos de sukuk, os instrumentos financeiros islâmicos, no valor de US$106 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$139 bilhões para todo o ano de 2024.