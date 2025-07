BC precisa de bastante tempo para observar evolução de dados, diz diretor David

“Não existe um número que vá fazer a gente resolver a questão, é sempre uma série, uma construção, e é isso que a gente busca. Então, ‘bastante prolongado’ é que a gente vai precisar de bastante tempo para ver essa série evoluindo para onde a gente quer por ora”, afirmou.

O BC elevou a Selic em 0,25 ponto percentual neste mês, para 15% ao ano, já sinalizando que o ciclo de alta será interrompido no próximo encontro de política monetária, no fim deste mês, e prescrevendo a manutenção da taxa nesse patamar por período bastante prolongado.

"Há sinais de que a política monetária está funcionando e que a economia está retornando para dentro do potencial", comentou o diretor. "Por lei, o BC não tem escolha: a meta é escolhida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) e o BC vai perseguir", reforçou.

No evento, David citou ainda uma série de ruídos que podem ter dificultado as análises do mercado sobre o juro neutro no país -- nível que não estimula nem arrefece a atividade.

Entre outros pontos, ele citou a aprovação no fim de 2023 da taxação de fundos exclusivos e offshore, que gerou uma demanda extraordinária por títulos isentos. Segundo ele, com esse movimento houve uma redução do spread para captação de crédito por empresas, contrariando o movimento esperado em um momento de aperto monetário.

Após citar outros estímulos pontuais à economia, como o pagamento de precatórios que estavam represados, o diretor afirmou que a avaliação sobre os juros neutros do país deve observar fatores estruturais.