BCE deve manter taxa de juros em 2%, a menos que novos choques ocorram, diz FMI

SINTRA, Portugal (Reuters) - O Banco Central Europeu deve manter sua taxa de depósito no patamar atual de 2%, a menos que novos choques alterem de forma significativa as perspectivas de inflação, disse Alfred Kammer, chefe do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), nesta quarta-feira.

O BCE cortou a taxa de juros em dois pontos percentuais desde junho de 2024, mas sinalizou uma pausa neste mês, mesmo que os investidores ainda vejam outro corte de 0,25 ponto percentual, para 1,75%, neste ano.

"Os riscos em torno da inflação da zona do euro são de dois lados", disse Kammer à Reuters à margem do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal.