BCE deveria considerar postura moderada de apoio, diz Wunsch

No entanto, as perspectivas de crescimento foram reduzidas e a inflação pode ser puxada para baixo por uma série de fatores, o que sugere que a neutralidade pode não ser suficiente, argumentou Wunsch.

"Há um argumento a favor da adoção de uma postura moderada de apoio", disse Wunsch à Reuters em uma entrevista. "Se a recuperação estiver atrasada - e ela já foi atrasada algumas vezes - e a produção estiver abaixo do potencial, então dar apoio é racional."

Ele acrescentou que o aumento do euro para 1,18 em relação ao dólar, seu nível mais alto desde o final de 2021, também é um argumento para fornecer esse apoio, uma vez que a moeda mais forte amorteceria a inflação e também poderia pesar sobre o crescimento econômico.

As importações baratas da China, os preços mais baixos da energia, a falta de retaliação tarifária, o euro forte e uma desaceleração substancial no crescimento dos salários estão pressionando os preços para baixo, disse Wunsch, juntando-se ao português Mario Centeno e ao finlandês Olli Rehn no alerta sobre o risco de uma inflação muito baixa.

"Todos esses fatores combinados sugerem que o risco de alta é limitado e o risco geral é de baixa", disse Wunsch.

As projeções do BCE preveem uma inflação abaixo de 2% por 18 meses a partir do terceiro trimestre, antes do retorno à meta no início de 2027.