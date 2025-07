BMP diz que suas contas reserva no BC foram acessadas em ataque hacker à C&M Software, outras 5 instituições foram afetadas

BRASÍLIA (Reuters) - A BMP disse nesta quarta-feira em nota que foi afetada, junto com outras cinco instituições financeiras, por uma ocorrência de segurança envolvendo a C&M Software, prestadora de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais que não têm meios de conexão própria.

"O incidente de cibersegurança comprometeu a infraestrutura da C&M e permitiu acesso indevido a contas reserva de seis instituições financeiras, entre elas a BMP", disse a instituição em nota.

"As contas reserva são mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária — sem qualquer relação com as contas de clientes finais ou com os saldos mantidos dentro da BMP."