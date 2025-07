Direção do câmbio dependerá mais do dólar do que do real, diz diretor David

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira que “onde o câmbio vai parar” tem muito mais a ver com o comportamento do dólar no mundo do que com o desempenho do real, citando um nível de incerteza “bastante maior” no atual cenário.

Falando em conferência do Citi, em São Paulo, David afirmou que o BC não interveio na moeda neste ano e não vai intervir se não for necessário. Segundo ele, atuações cambiais da autarquia buscam corrigir disfuncionalidades e não têm relação com preço.

(Por Fabrício Castro e Bernardo Caram)