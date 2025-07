Dólar oscila pouco com cautela diante de negociações comerciais e impasse do IOF

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,08%, a R$5,497 na venda.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou com alta de 0,48%, a R$5,4610.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força do dólar no exterior, uma vez que os agentes demonstravam cautela com a aproximação do prazo de 9 de julho para que os países fechem acordos comerciais com os EUA a fim de evitar a imposição de tarifas mais altas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou na véspera que não deve estender esse prazo e continuou a expressar dúvidas de que um acordo pudesse ser alcançado com o Japão, um dos principais parceiros comerciais de Washington.

As incertezas sobre o panorama do comércio global para a próxima semana afastava o apetite por moedas mais arriscadas no pregão, favorecendo o dólar ante pares do real, como o peso mexicano e o rand sul-africano.

"A incerteza em relação à política comercial dos EUA -- como é que vai ficar depois de 9 de julho, quais vão ser as tarifas -- tende a aumentar a aversão a risco dos investidores globalmente, o que favorece o desempenho de ativos considerados seguros", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.