Empréstimo conjunto da Europa para gastos com defesa pode reforçar papel global do euro, diz Rehn, do BCE

Um empréstimo conjunto para gastos com defesa poderia reforçar as perspectivas da Europa e do euro em duas frentes: criaria um ativo seguro e líquido, necessário para o funcionamento do setor financeiro, e melhoraria as capacidades de defesa, importante para quem emite uma moeda de reserva.

"A defesa também é uma oportunidade de criar outro ativo seguro que poderia reforçar a arquitetura financeira da Europa", disse Rehn, presidente do banco central da Finlândia, à Reuters. "Se considerarmos que os gastos comuns com defesa são um bem público, então também precisamos de soluções comuns."

Embora esses gastos aumentem os já altos níveis de dívida nacional, a União Europeia poderia criar um banco de desenvolvimento de defesa para deter alguns dos ativos, de modo que não sobrecarreguem os balanços patrimoniais nacionais, argumentou Rehn.

Embora a Europa venha discutindo há muito tempo a possibilidade de avançar com sua integração financeira paralisada, Rehn disse que as medidas ousadas do novo governo alemão lhe dão esperança de que o progresso possa finalmente ser feito.

"Estou animado com os movimentos recentes. A decisão da Alemanha de aumentar maciçamente os gastos com defesa e infraestrutura é fundamental", disse ele. "A decisão dos países da Otan de também aumentar os gastos proporcionará um importante estímulo fiscal e aumentará o crescimento."

A Europa também deve definir um cronograma claro para a conclusão de sua união de poupança e investimento e procurar concluir o processo até 1º de janeiro de 2028, disse Rehn.