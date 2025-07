Exportações russas de diesel marítimo caem em junho, mostram dados

MOSCOU (Reuters) - As exportações marítimas de diesel e gasóleo da Rússia caíram 6% em junho, ante o mês anterior, para cerca de 3,35 milhões de toneladas, uma vez que os volumes de produção caíram devido à manutenção das refinarias, de acordo com os dados de transporte da LSEG e fontes do mercado.

A Turquia e o Brasil continuaram sendo os principais importadores de diesel e gasóleo russos no mês passado, de acordo com os dados de embarque.

As exportações de diesel e gasóleo dos portos russos para a Turquia aumentaram em junho para 1,35 milhão de toneladas, 15% mais na comparação mensal, enquanto os carregamentos para o Brasil caíram em um terço em relação a maio, para 0,47 milhão de toneladas, após a ampla oferta anterior.