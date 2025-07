Fabricante de veículos elétricos Lucid não atinge estimativas de entrega do 2º tri por baixa demanda

(Reuters) - A Lucid não atingiu as expectativas de Wall Street para as entregas do segundo trimestre nesta quarta-feira, afetada por uma demanda mais fraca por seus veículos elétricos de luxo em meio à incerteza econômica e a custos mais elevados.

A empresa entregou 3.309 veículos no trimestre, em comparação com estimativas de 3.611 veículos, de acordo com sete analistas consultados pela Visible Alpha.

A demanda pelos veículos elétricos de luxo mais caros da Lucid tem sido menor, já que os consumidores, pressionados pelas altas taxas de juros nos Estados Unidos, estão migrando para carros híbridos e movidos a gasolina, que são mais acessíveis.