Governo estima arrecadação de R$20 bi em 2026 com corte de incentivos fiscais, diz Durigan

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira que o plano estudado pelo governo para cortar benefícios tributários pode gerar uma arrecadação adicional de R$20 bilhões em 2026, considerando uma estimativa conservadora.

Em entrevista a jornalistas após reunião com parlamentares, Durigan disse que não é tecnicamente possível aprovar uma proposta que preveja de maneira genérica que os incentivos fiscais vigentes serão reduzidos a partir da entrada em vigor da lei.

A medida é uma das frentes estudadas pela equipe econômica para fechar as contas de 2026. O governo, no entanto, tem relatado dificuldade técnica de elaborar um projeto com dispositivos que reduzam de maneira específica cada um dos benefícios existentes hoje, um a um.